Власти Гаити объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения

Землетрясение на Гаити произошло в субботу, 14 августа Фото: REUTERS

Власти Гаити объявили с 17 августа трехдневный траур по жертвам мощного землетрясения, которое произошло в этой карибской стране. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Гаити Ариэль Анри.

«Национальный трехдневный траур будет объявлен завтра», - сказал глава гаитянского правительства в эфире государственного телевидения.

Как писал сайт kp.ru, по официальным данным на этот час, в результате землетрясения погибли 1419 человек, травмы различной степени тяжести получили около семи тысяч жителей страны. Полностью разрушены или повреждены более 37 тысяч зданий, в том числе жилые дома.

Напомним, землетрясение на Гаити магнитудой 7,2 произошло в минувшую субботу, 14 августа. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине десяти километров. Правительство страны на месяц ввело режим чрезвычайного положения.