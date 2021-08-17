На Камчатке подняли из воды тело шестого погибшего при крушении вертолета Ми-8

Работы на месте падения вертолета Ми-8 продолжаются. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Во вторник, 17 августа, камчатские спасатели и водолазы, которые работают на месте крушения упавшего в Курильское озеро 12 августа вертолета Ми-8 с туристами, подняли из воды тело шестого погибшего. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС. Ранее со дна озера подняли тела пяти человек, работы на месте крушения вертолета продолжаются.

«Водолазы МЧС России приступили к подъему ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолета на Курильском озере в Камчатском крае. Накануне из-за сильного волнения поисковая операция была приостановлена. С наступлением светлого времени суток и благоприятных погодных условий спасатели приступили к работе», - рассказали в ведомстве агентству ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник специалистам МЧС с помощью специального оборудования удалось через люк обнаружить тела еще трех погибших, а также, предположительно, «черный ящик» воздушного судна.

Напомним, в ночь на четверг, 12 августа, на Камчатке потерпел крушение туристический вертолет Ми-8, на борту которого в тот момент находилось 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров. Машина затонула в Курильском озере на территории Кроноцкого заповедника и, по данным МЧС, лежит на глубине 137 метров. Восемь человек были найдены живыми.