В «Векторе» планируют зарегистрировать новую вакцину от оспы в конце 2021 года

«Вектор» создаёт новую вакцину против оспы Фото: Мария ЛЕНЦ

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует зарегистрировать свою новую вакцину против оспы в конце 2021 года, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов, отметив, что препарат НИОХ-14 – «это противооспенная вакцина четвертого поколения».

«Наша вакцина уже прошла первую стадию исследований на добровольцах. И сейчас завершаются вторая и третья фазы на более чем 300 участниках. Мы рассчитываем на регистрацию в конце года», - рассказал Ринат Максютов в интервью газете «Известия».

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что специалисты новосибирского научного центра «Вектор» работают над созданием новой вакцины против оспы. Зачем нужна прививка от болезни, победу над которой человечество одержало четыре десятилетия назад, в интервью «КП» рассказала заместитель руководителя «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.