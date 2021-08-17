Последние новости на утро 17 августа 2021: Байден не жалеет о решении вывести войска США из Афганистана

«КП» – о последних новостях на утро 17 августа 2021 года
Фото: REUTERS
Последние новости на утро 17 августа 2021 года. Президент США Джозеф Байден заявил, что готов к критике за вывод войск из Афганистана, но он «твердо уверен в правильности своего решения». По словам главы Белого дома, и он сам, и его помощники «внимательно следили за развитием ситуации в Афганистане» и были готовы к любому развитию событий, в том числе и к «наблюдаемому сейчас быстрому коллапсу».
Байден также отметил, что «огорчен происходящим в Афганистане», но ни о чем не жалеет, поскольку дальнейшее пребывание американских военных в этой стране, по его словам, грозило бы большими потерями.
Между тем, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко считает, что произошедшее в Афганистане после вывода войск США и НАТО стало «закономерным итогом» политики Вашингтона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Будет ли Россия воевать с «Талибаном»* и принимать беженцев: Главное о ситуации в Афганистане
Разбираемся, что ждет регион и нашу страну после падения Кабула (подробности).
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Украина в шоке: «Американцы и нас сдадут как Афган, париться не будут»
В падении Кабула Киев увидел свое зияющее будущее (подробности).
ПО ТЕМЕ
В кабульском аэропорту гибнет американская мечта
Колумнист «КП» Сергей Мардан рассуждает о событиях в Афганистане (подробности).