Последние новости на утро 17 августа 2021: Байден не жалеет о решении вывести войска США из Афганистана

«КП» – о последних новостях на утро 17 августа 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 17 августа 2021 года. Президент США Джозеф Байден заявил, что готов к критике за вывод войск из Афганистана, но он «твердо уверен в правильности своего решения». По словам главы Белого дома, и он сам, и его помощники «внимательно следили за развитием ситуации в Афганистане» и были готовы к любому развитию событий, в том числе и к «наблюдаемому сейчас быстрому коллапсу».

Байден также отметил, что «огорчен происходящим в Афганистане», но ни о чем не жалеет, поскольку дальнейшее пребывание американских военных в этой стране, по его словам, грозило бы большими потерями.

Между тем, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко считает, что произошедшее в Афганистане после вывода войск США и НАТО стало «закономерным итогом» политики Вашингтона.

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