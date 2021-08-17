Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились на 30% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запасы газа в подземных хранилищах на территории Украины снизились на 30 процентов по сравнению с уровнем минувшего 2020 года. Об этом во вторник, 17 августа, свидетельствуют данные местной компании «Укртрансгаз».

По состоянию на конец прошлой недели в подземных хранилищах Незалежной было 17,6 миллиарда кубометров газа. Это примерно 57 процентов от всего возможного объема, который способны вместить в себя данные хранилища на территории страны.

При этом данный показатель на треть ниже прошлогоднего: к середине августа прошлого года украинские подземные газовые хранилища были заполнены на 77,1 процента, вещая 23,8 миллиарда кубометров «голубого топлива».

Как писал сайт kp.ru, вчера цена на газ на территории Европы достигла рекордных 580 долларов за одну тысячу кубических метров. За один день стоимость ресурса выросла на 7,7 процента.