Московский планетарий: потенциально опасный астероид приблизится к Земле 21 августа 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Астероид 2016 AJ193, который относится к классу потенциально опасных, в эту субботу приблизится к Земле, однако для планеты он не будет представлять угрозы. Об этом во вторник, 17 августа, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Специалисты объяснили, что существует целый класс астероидов, называемых «астероиды, сближающиеся с Землей». Те из них, которые могут приблизиться к поверхности планеты на расстояние 7,5 миллиона километров или менее считаются потенциально опасными.

- По информации NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к нам на максимально близкое расстояние примерно в 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр данного космического тела составляет около 1,4 километра. За историю наблюдений за такими объектами астероиды пролетали около Земли и на значительно более близких расстояниях. Как правило, все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо Земли, - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Ученые Московского планетария обратили внимание, что самую большую опасность представляют небесные тела, которые не отслеживаются астрономами. О таких мир узнает только после их падения на планету. Такие «нежданные гости», как сообщили эксперты, «посещают» Землю примерно один раз в сто лет.

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