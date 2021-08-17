Аналитик объяснил, как снижающиеся цены на нефть отразятся на рубле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, объяснил, как снижающиеся цены на нефть скажутся на рубле. Цены на черное золото впервые за долгое время снизились на 3% до 68 долларов за баррель марки Brent. Это примерно 5000 рублей – самый низкий уровень с мая. Подобная динамика может дать обратный отсчет, нефть безостановочно дорожала с ноября прошлого года.

Пока считать рубль уязвимым не стоит. В конце 2018 года Brent в рублях резко снизилась с 5700 почти до 3500 рублей. А в 2019 году на рынках фиксировались показатели в 3800-4200 рублей.

Помимо цен на нефть на рубль влияет геополитическая ситуация в мире. Цены на газ в Европе взлетели – это положительный фактор. А вот сворачивание мягкой монетарной политики в США может сыграть против рубля и укрепить доллар, как это было в 2014 году.

Но в ФРС США обещают не проводить стремительных изменения, чтобы потом не было резких обрушений доллара. А это значит, что рубль имеет все шансы сохранить стабильное положение, а обвала фондовых индексов и рынка облигаций не произойдет, сообщает Российская газета.

Тем временем в августе аналитики крупных банков ждут укрепления рубля до 71,5–72 за доллар. По мнению экспертов справедливый курс национальной валюты по отношению к "американцу" - в пределах 68–70 руб, в то время как в реальности он составляет 74 рубля, сообщает газета "Известия".