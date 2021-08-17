Пользователи сети нашли несоответствия на фото и видео с места гибели мэра Кривого Рога. Фото: кадр из видео

Пользователи интернета нашли несоответствия на фото и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, который получил смертельное огнестрельное ранение в своем доме в минувшее воскресенье. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает ТСН.

Вчера в сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, которая зафиксировала последние минуты жизни Константина Павлова. На опубликованных кадрах видно, что мэр Кривого Рога ходит по коридору с оружием и телефоном в руках. После видео показывает, как кошка политика, испугавшись громкого звука выстрела, убегает прочь.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что на видеозаписи мэр ходит по дому в тапочках на босу ногу, но на обнародованных снимках с места гибели мужчины видно, что на ногах у него темные высокие носки. В полиции, как сообщает телеканал, не смогли объяснить несостыковку.

Как писал сайт kp.ru, тело мэра Кривого Рога нашли в воскресенье в селе Вольное в Днепропетровской области с огнестрельным ранением в груди. Сейчас украинские следователи рассматривают три версии гибели политика.