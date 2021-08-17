Мошенники стали обманывать россиян, прикрываясь фондами капремонта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они пытаются собирать деньги с жильцов многоквартирных домов на ремонт и замену лифтового оборудования.

Проводятся сборы от имени региональных фондов капитального ремонта жилья. В 2020 года подобную схему «испытали» в Москве и Кировской области, теперь сообщения о мошенниках появляются из Ярославской области.

Обычно обманщики расклеивают в подъездах объявления от имени фонда, в которых говорится о необходимости провести общее собрание и принять решение о замене лифтового оборудования. До сведения собственников доводится тот факт, что «необходимо провести сбор дополнительных средств на эти цели».

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин отмечает, что сотрудники коммунальных служб не могут просить денег при обходе квартир. А сборы на капремонт не проводятся поквартирным обходом.

- Такой практики не существует. Любое решение по капитальному ремонту требует собрания инициативной группы, голосования. Деньги на ремонт приходят в безналичной форме через регионального оператора или через спецсчета. Это очень сложная процедура — должны быть договоры, согласие банка, должен быть представлен протокол собрания, то есть там много нюансов. Средства на капитальный ремонт не могут собираться «скидыванием», - комментирует в беседе с «Известиями» Крохин.

В каждом регионе утвержден свой тариф капремонта. В Москве это чуть больше 19 рублей. В каких-то регионах примерно 7- 9 рублей.

В самом фонде капремонта заявляют, что региональный оператор не имеет к подобным объявлениям и сборам никакого отношения.

- Замена лифтового оборудования в домах, включенных в краткосрочный план капитального ремонта, осуществляется исключительно за счет взносов собственников на капитальный ремонт. Дополнительный сбор средств не осуществляется, - предупреждают в региональном фонде.

Ранее в беседе с 5-tv.ru эксперт в области поведения человека Светлана Пешенькова объяснила, как мошенники умудряются "разводить" своих жертв по одним и тем же схемам.