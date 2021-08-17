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Общество17 августа 2021 10:10

Мошенники стали обманывать россиян, прикрываясь фондами капремонта

Юристы напоминают, что никаких наличных сборов проводиться не может
Елена АКИМОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Мошенники стали обманывать россиян, прикрываясь фондами капремонта

Мошенники стали обманывать россиян, прикрываясь фондами капремонта

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они пытаются собирать деньги с жильцов многоквартирных домов на ремонт и замену лифтового оборудования.

Проводятся сборы от имени региональных фондов капитального ремонта жилья. В 2020 года подобную схему «испытали» в Москве и Кировской области, теперь сообщения о мошенниках появляются из Ярославской области.

Обычно обманщики расклеивают в подъездах объявления от имени фонда, в которых говорится о необходимости провести общее собрание и принять решение о замене лифтового оборудования. До сведения собственников доводится тот факт, что «необходимо провести сбор дополнительных средств на эти цели».

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин отмечает, что сотрудники коммунальных служб не могут просить денег при обходе квартир. А сборы на капремонт не проводятся поквартирным обходом.

- Такой практики не существует. Любое решение по капитальному ремонту требует собрания инициативной группы, голосования. Деньги на ремонт приходят в безналичной форме через регионального оператора или через спецсчета. Это очень сложная процедура — должны быть договоры, согласие банка, должен быть представлен протокол собрания, то есть там много нюансов. Средства на капитальный ремонт не могут собираться «скидыванием», - комментирует в беседе с «Известиями» Крохин.

В каждом регионе утвержден свой тариф капремонта. В Москве это чуть больше 19 рублей. В каких-то регионах примерно 7- 9 рублей.

В самом фонде капремонта заявляют, что региональный оператор не имеет к подобным объявлениям и сборам никакого отношения.

- Замена лифтового оборудования в домах, включенных в краткосрочный план капитального ремонта, осуществляется исключительно за счет взносов собственников на капитальный ремонт. Дополнительный сбор средств не осуществляется, - предупреждают в региональном фонде.

Ранее в беседе с 5-tv.ru эксперт в области поведения человека Светлана Пешенькова объяснила, как мошенники умудряются "разводить" своих жертв по одним и тем же схемам.