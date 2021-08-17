Строители завершили укладку рельсов на мосту между Китаем и Россией через Амур. Фото: аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе

Сегодня строители завершили укладку рельсов на мосту между Россией и КНР через реку Амур и сомкнули российскую и китайскую части железнодорожного полотна. Об этом во вторник, 17 августа, сообщило китайское Центральное телевидение.

Примерно в 04:58 по московскому времени на строительной площадке китайско-российского железнодорожного моста в Тунцзяне в китайской провинции Хэйлунцзян строителями была проведена установка последнего отрезка рельсов на мосту. Это ознаменовало собой завершение монтажа и укладки железнодорожного полотна между Россией и Китаем.

Проектная скорость движения составов по мосту составит 100 километров в час, а пропускная способность мостового перехода достигнет 21 миллиона тонн ежегодно.

Мост Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Длинна данного моста составит свыше 2,2 километра, из которых 309 метров приходится на российскую сторону.