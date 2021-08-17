Умер Андрей Юрасов, главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78

Умер Андрей Юрасов, главный конструктор военно-транспортного самолета Ил-76 и самолета-топливозаправщика Ил-78. Он скончался в возрасте 59 лет, сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина.

«Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Юрасов Андрей Владимирович скончался после тяжелой болезни 16 августа 2021 года на шестидесятом году жизни», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В Авиационном комплексе отметили, что конструктор всю трудовую деятельность посвятил ОКБ Ильюшина.

Андрей Юрасов начал карьеру в 1981 году, пройдя путь от техника до главного конструктора. Под его руководством создавались в частности модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и гражданская версия Ил-76 – Ил-76ТД-90ВД. Он был награжден орденами Почета и Дружбы, медалью «В память 850-летия Москвы» и почетной грамотой Министерства промышленности и торговли России.