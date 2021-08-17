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Экономика17 августа 2021 10:30

Россия нарастила вложения в госбумаги США

РФ держит американские гособлигации на сумму более 4 миллиардов долларов
Абдулла ШАКИРОВ
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Россия нарастила вложения в госбумаги США

Россия нарастила вложения в госбумаги США

Фото: REUTERS

Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов, следует из документов Министерства финансов США.

Если в мае 2021 объем вложений составлял 3,805 миллиарда долларов, то в июне 2021 он вырос до 4,006 миллиарда. Долгосрочные обязательства сохранились на уровне 305 миллионов долларов, краткосрочные увеличились до 3, 701 миллиарда, сообщается на сайте американского Минфина.

Крупнейшим держателем ценных бумаг США остается Япония – 1,27 триллиона долларов. На втором месте по объему вложений Китай – 1, 06 триллиона, третья Великобритания – 452,9 миллиарда.

Как писал сайт kp.ru, в начале 2021 года Россия сократила вложения в американские государственные ценные бумаги почти в девять раз: с 6,145 миллиарда долларов в январе до 5,756 миллиарда долларов в феврале.