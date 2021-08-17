Каждый пятый россиянин готов переехать из Москвы в регион ради зарплаты и интересной работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России появился новый тренд – если раньше ехали ради работы в Москву, то теперь сотрудники готовы переезжать из столицы в регионы, если им предложат хорошую зарплату или интересную работу.

Переехать из центра в регионы согласен каждый пятый (20%) участник опроса, проведенного рекрутинговым агентством ProfiStaff. Уровень заработной платы при этом должен быть выше примерно на 50%.

Многие меняют регион ради будущего своих детей. Реже всего хотят, чтобы дети остались в своем городе, родители из Волгограда (28%) и Омска (34%). Чаще всего — москвичи (74%), петербуржцы (73%) и казанцы (две трети опрошенных).

Москвичи чаще хотят переехать в Нью-Йорк, Берлин, Стокгольм, Цюрих и Ригу. А жители российских регионов в Сочи, Краснодар, Казань и Екатеринбург.

- В разгар пандемии отметилась еще одна интересная тенденция. Те, кто перебрался в Москву и ушел на удаленную работу, стали возвращаться в родные регионы и работать оттуда, - делится с «Известиями» гендиректор ProfiStaff Ирина Никулина.

Она отметила, что сейчас на рынке труда имеется высокий спрос на инженеров, специалистов на производство и руководителей проектов. А самые высокие зарплаты предлагают специалистам IT-сферы.

Ранее аналитики платформы «ВРаботе» выяснили, какую зарплату хотят получать российские студенты на первой работе. Более половины российских студентов (57,7%) ожидают, что будут зарабатывать до 50 тыс. рублей. А 6% рассчитывают на 75-100 тыс. рублей, сообщает RT.