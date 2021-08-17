Янукович назвал главной ошибкой Украины отказ от добрососедских отношений с Россией Фото: REUTERS

Украина совершила самую большую ошибку за 30 лет независимости, отказавшись от добрососедских отношений с Россией. Такое заявление сделал экс-президент Украины Виктор Янукович в обращении к жителям республики.

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. На первый взгляд безобидное «Хто не скаче – той москаль», призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней», – приводит РИА Новости текст обращения Януковича.

По мнению политика, именно антироссийская политика привела к расколу украинского общества, постоянной социальной нестабильности, экономическому кризису и подъему националистических движений. Как отметил бывший лидер Украины, Киев предлагает жителям Донбасса, выступающим против насильственной украинизации, уезжать в Россию, хотя украинские власти русскоговорящие.

«Накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов», – добавил Янукович.

Как писал сайт kp.ru, ранее экс-президент Украины заявил, что произошедший семь лет назад государственный переворот продолжают разделять страну.