NI: средства НАТО не смогут перехватить российский «Циркон» Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны страны НАТО не смогут перехватить российскую гиперзвуковых ракету «Циркон», которая может похвастаться дальностью действия от одной до двух тысяч километров в зависимости от пусковой платформы и условий эксплуатации. Об этом во вторник, 17 августа, заявил американский журнал The National Interest.

- Этой дальности достаточно, чтобы подвергнуть риску авианосные ударные группы Военно-морских сил Соединенных Штатов и помешать эффективному действию авианосного авиакрыла. По имеющимся данным, средствами ПРО стран НАТО практически невозможно перехватить «Циркон», летящий с гиперзвуковой скоростью, - говорится в статье.

Как писал ранее сайт kp.ru, накануне глава российского министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России испытания ракеты «Циркон» планируется завершить в текущем 2021 году. По предварительным данным, первым штатным носителем данных российских гиперзвуковых ракет станет фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко».