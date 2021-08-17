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Общество17 августа 2021 11:25

Полиция России задержала лидера международной группировки наркоторговцев в Колумбии

Преступная группировка ввозила наркотики из Южной Америки в Россию
Ксения АНУФРИЕВА
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Полиция России задержала лидера международной группировки наркоторговцев в Колумбии. Фото: кадр из видео МВД

Полиция России задержала лидера международной группировки наркоторговцев в Колумбии. Фото: кадр из видео МВД

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали одного из предполагаемых лидеров международной группировки контрабандистов-наркоторговцев, которые ввозили наркотики из Южной Америки на территорию России. Об этом во вторник, 17 августа, говорится в сообщении на информационном портале «МВД Медиа».

Сообщается, что операцию по задержанию под названием «Курская дуга» провели сотрудники ГУНК российского министерства внутренних дел совместно с коллегами из Национального центрального бюро Интерпола МВД России и Управления международного сотрудничества.

- В городе Медельин Республики Колумбия задержан один из предполагаемых лидеров преступного сообщества. Гражданина России подозревают в организации канала контрабанды произведенных на территории Южной Америки наркотиков через Испанию в РФ для последующего сбыта, - сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают возможные связи задержанного с колумбийскими наркокартелями. Трое предполагаемых соучастников данных преступлений ранее были объявлены в международный розыск.

Полицейскими задержан один из лидеров международной группировки контрабандистов-наркоторговцев