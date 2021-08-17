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Общество17 августа 2021 12:10

Депутат Бессараб поддержала предложение премировать вакцинирующих население медработников

Политик отметила, что медики заслуживают даже более высокой награды
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме поддержали идею премировать вакцинирующих граждан медработников

В Госдуме поддержали идею премировать вакцинирующих граждан медработников

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение премировать по итогам года медперсонал, который принимает участие в массовой вакцинации населения от коронавируса. Политик заявила, что считает эту идею правильной и поддерживает ее.

«Абсолютно за, полностью согласна с таким мнением. Действительно, те, кто сегодня проводят вакцинацию, находятся в очень сложных условиях. Это не просто большая профессиональная нагрузка, это колоссальный ещё и физический труд, потому что нужно вакцинировать максимально большое количество жителей России, и, на мой взгляд, это то самое, особое выполнение задания, за которое стоит не просто премировать, но и наградить более высокими наградами», — цитирует депутата RT.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил по итогам года премировать медицинских работников, которые не менее четырех месяцев участвовали в проведении массовой вакцинации населения от коронавируса. Общественник добавил, что из-за прививочной кампании на младший и средний медицинский персонал легла огромная нагрузка, передает ФАН.

Напомним, в конце прошлой недели сообщалось, что в столичной сфере услуг вакцинацию от коронавируса прошли более 60% работников. По данным московских властей массовая вакцинация вдвое сократила число госпитализаций, сообщает телеканал «360».