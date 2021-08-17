Андрей Турчак: «Единая Россия» оценит готовность всех школ страны к новому учебному году

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время визита в Пермь объявил о старте партийного проекта "Школа". Фото: ER.RU.

«Единая Россия» запускает партийный проект «Школа». Вместе с родителями и администрациями учебных заведений единороссы проверят готовность более 40 тысяч школ к новому учебному году. Как сообщил 17 августа секретарь генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, проверки пройдут по всей стране.

Школы будут оцениваться по нескольким критериям: качеству ремонта, организации школьного питания, безопасности, готовности учебного оборудования, библиотек и спортивных залов.

- С сегодняшнего дня депутаты вместе с родителями и администрациями школы должны оценить готовность всех школ в стране, а их более 40 тысяч, к учебному году, - сообщил Андрей Турчак во время рабочей поездки в Пермь.

Если в каких-либо школах будут выявлены недочеты, депутаты от «Единой России» примут участие в их устранении. До 1 сентября единороссы дадут родителям полную информацию о том, как были учтены их замечания, и что конкретно будет сделано. Андрей Турчак также рассказал, что члены партии проведут встречи с учителями, на которых обсудят подготовку к новому учебному году.

- Также мы рекомендуем нашим депутатам встретится с педагогами, провести условный «разговор в учительской», принять участие в августовских педсоветах, - отметил секретарь генсовета «Единой России».

Кроме того, по инициативе единороссов по всей стране стартовала ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Активисты единого волонтерского штаба организуют сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей для детей из многодетных семей и ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Главная цель акции – помочь родителям, столкнувшимся с жизненными трудностями, предоставив им все необходимое для начала школьных занятий. Августовская акция уже стала доброй традицией "Единой России". Школьные товары, одежду, обувь и канцелярские принадлежности в пункты сбора приносят неравнодушные люди, к благотворительному движению также подключились представители бизнес-сообщества. Акция проходит во многих регионах России.