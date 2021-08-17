«Действительно выдающиеся результаты»: «Тольяттиазот» отчитался о результатах работы в первом полугодии

Фото: пресс-служба ОАО "Тольяттиазот"

Компания «Тольяттиазот», ведущих производителей аммиака и карбамида в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти, отчиталось о результатах работы за первую половину 2021 года. Результаты получены уникальные!

За шесть месяцев текущего года выручка ТОАЗ составила 45,5 млрд руб., что на 70% больше, чем за тоже время 2020 года. (26,8 млрд руб.) Основной фактор роста выручки - существенный рост мировых цен на аммиак и карбамид вследствие восстановления мирового уровня потребления и спроса при одновременно низких объёмах предложения аммиака и карбамида на мировом рынке. Чистая прибыль «Тольяттиазота» составила 15,6 млрд руб., что на 14,9 млрд рублей выше аналогичного показателя за первое полугодие 2020 года (0,7 млрд руб.). Себестоимость производства увеличилась на 1,5 млрд руб. (или на 13%), главным образом, за счет роста цен на основное сырье и увеличения затрат на ремонты.

За тот же период 2021 года ТОАЗ перечислил в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 5,87 млрд руб. налогов и страховых взносов, что на 27% выше показателя аналогичного периода 2020 г. (4,6 млрд руб.) Из этих средств 79% (4,65 млрд руб.) были направлены в региональный и местный бюджеты. Эксперты отмечают, что это в очередной раз подтверждает роль Тольяттиазота в качестве одного из ключевых налогоплательщиков Самарской области и градообразующих предприятий Тольятти.

«Восстановление рынков и растущий спрос на продукцию «Тольяттиазота» после пандемии коронавируса сыграли нам на руку. Но, конечно, ТОАЗ не показал бы такие действительно выдающиеся результаты, если бы все предыдущие годы не вкладывал значительные средства в обновление производственных мощностей, в повышение производительности, стабильности и безопасности оборудования, - пояснил временно исполняющего обязанности генерального директора корпорации «Тольяттиазот» Сергей Шишов. - Отмечу и меры, принятые в прошлом году для сохранения работоспособности предприятия в условиях распространения новой инфекции, а также то, с какой ответственностью работники ТОАЗа подошли к их соблюдению. Все эти слагаемые обеспечили успех Тольяттиазота в первом полугодии. Надеюсь, что нам удастся и далее поддерживать такой темп, обеспечивая развитие производства и способствуя благополучию Самарской области и всей России».