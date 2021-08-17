Льготную семейную ипотеку продлили до конца 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России решило продлить срок действия программы льготной семейной ипотеки до 2023 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Как отметил председатель правительства, воспользоваться льготной семейной ипотекой могут не только родители двух и более детей, но семьи, в которых родился первый ребенок.

Как писал сайт kp.ru, объем выдачи ипотеки в России за счет государственной поддержки вырос на треть. Так, с начала 2021 года было выдано более миллиона ипотечных кредитов, в денежном эквиваленте это составило 3,1 триллиона рублей. В прошлом году за аналогичный период было выдано на 35% меньше кредитов, в деньгах по сравнению с предыдущим годом разница составила 62%.

Ранее участники рынка недвижимости назвали российские города, в которых выгоднее всего покупать квартиры в новостройках по льготной ипотеке — под 7% и с максимальной суммой займа три миллиона рублей.