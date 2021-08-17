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Общество17 августа 2021 12:45

Правительство направит более 21 миллиарда рублей для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет

Ранее на эти цели кабмин выделил регионам 254 миллиарда
Абдулла ШАКИРОВ
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Правительство направит более 21 миллиарда рублей для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет

Правительство направит более 21 миллиарда рублей для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет

Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство России направит дополнительные средства на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, кабмин выделит на эти цели более 21 миллиарда рублей.

«Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей. Это дополнительные средства к 254 миллиардам, которые уже выделены в текущем году для субъектов Российской Федерации», – сказал глава правительства на заседании кабмина.

Размер государственной помощи будет зависеть от финансовой ситуации в каждой конкретной семье, подчеркнул Мишустин.

Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр сообщил, что правительство выделит регионам дополнительно около 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям. Речь идет о семьях, в которых родился третий или последующий ребенок.

Сайт kp.ru писал о пособиях и льготах государства, о которых многие могли не знать.