Правительство направит более 21 миллиарда рублей для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство России направит дополнительные средства на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, кабмин выделит на эти цели более 21 миллиарда рублей.

«Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей. Это дополнительные средства к 254 миллиардам, которые уже выделены в текущем году для субъектов Российской Федерации», – сказал глава правительства на заседании кабмина.

Размер государственной помощи будет зависеть от финансовой ситуации в каждой конкретной семье, подчеркнул Мишустин.

Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр сообщил, что правительство выделит регионам дополнительно около 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям. Речь идет о семьях, в которых родился третий или последующий ребенок.

Сайт kp.ru писал о пособиях и льготах государства, о которых многие могли не знать.