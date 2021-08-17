Аналитики объяснили, ждать ли в августе 2021 года снижения рубля Фото: Мария ЛЕНЦ

Обычно август не самый благоприятный месяц для российской валюты. С 2018 по 2020 год рубль обычно терял в это время не менее 6%, в 2021 году отрицательная динамика переломлена. Российская валюта потеряла только 0,5%.

Аналитики спорят – негативный тренд переломлен окончательно или падение впереди.

- В этом году август вряд ли оправдает свой проблемный статус. У рубля неплохие позиции, поддержку отечественной валюте оказывают не только растущие цены на нефть и газ, но и внутренний туризм, ужесточение политики со стороны ЦБ. Повышение ключевой ставки привело к увеличению доходности по ОФЗ, что привлекает иностранных инвесторов. Данный фактор тоже способствует укреплению рубля, - комментирует Life.ru эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Впрочем, не все аналитики считают, что примета последних лет перестала работать.

Главный аналитик компании Esperio Лев Кравец уверен, что падение рубля произойдет, только с некоторой задержкой. Скорее всего, это случится в сентябре.

- Конъюнктура нефтяного рынка в последние несколько месяцев заметно ухудшилась. С начала июля 2021 год цены на нефть снизились на 9,1%, - рассуждает Лев Кравец.

К тому же, на нашу валюту может оказать давление ситуация в Афганистане. Есть риск усиления геополитических рисков, что всегда сказывается на рубле.

В свою очередь преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук уверен, что пока рано делать какие-то выводы относительно августовского снижения. Обычно на поведение рубля летом влияют несколько факторов и ряд из них еще не проявил себя.

- Во-первых, это дивидендные выплаты российского бизнеса, которые проводятся в августе. Во-вторых, повышенный спос на валюту у туристов. В-третьих, нефтяные котировки. В-четвертых, угрозы новых санкций, - перечислил аналитик в беседе с "Российской газетой".