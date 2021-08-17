Аналитики прогнозируют доллару на осень 2021 года "сглаженные колебания" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики дали прогнозы по курсу рубля на осень 2021 года. Традиционно на рубль будут влиять многие факторы: цены на нефть, геополитические риски. Если ситуация на международной арене обострится, то доллар может укрепить до 70 рублей. Если же будет сохраняться летняя стабильность, то «американец» продолжит двигаться в коридоре 72–74 рубля. Евро, соответственно, будет находиться в диапазоне 84,8–87,2 рубля.

- Риск для всех рынков – это динамика инфляции в США. К тому же. ФРС сворачивает мягкую монетарную политику, что приведет у усилению позиций доллара, - комментирует Life.ru эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Главный аналитик компании Esperio Лев Кравец полагает, что избыточная крепость рубля составляет 2-4 рубля. Процесс снижения начнется уже в сентябре.

А вот шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев полагает, что ни в августе, ни в сентябре у рубля не возникнет никаких проблем.

На стороне российской валюты - продолжающие оставаться стабильно высокими цены на нефть и металлы.

- Скорее всего мы увидим слаженные колебания курса в привычных нам пределах 73–75,5 рубля, а евро — в чуть более широком, но тоже давно знакомом всем нам коридоре 85–88,5 рубля. Высока вероятность, что такие цифры будут актуальны до конца осени, — полагает Петр Пушкарев.

А вот Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, в беседе с "Российской газетой" посоветовал пока не продавать доллары тем, у кого они есть. Эксперт заключает, что целесообразно ждать, когда американская валюта преодолеет отметку в 77 рублей, тогда сделка сможет принести прибыть. Этот рубеж может быть взять предстоящей осенью, но закрепиться на высокой отметке у доллара не получится. Он вернется в привычные значения.