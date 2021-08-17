Суд признал законным решение СИЗО присвоить Навальному статус склонного к побегу Фото: REUTERS

Московский городской суд отклонил жалобу блогера Алексея Навального на решение суда об отказе в снятии его с учета в СИЗО как заключенного, склонного к побегу.

«Суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным и оставил его без изменения», – рассказали ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

В конце июня 2021 Преображенский районный суд Москвы рассмотрел иск Навального к СИЗО «Матросская тишина», в котором блогер требовал признать незаконным решение о постановке его на учет как склонного к побегу.

Напомним, ранее сотрудник «Матросской Тишины» заявил, что Навальный дважды говорил о побеге. Как рассказали в Преображенском суде столицы, члены комиссии по постановке на профилактический учет внимательно изучили заявления должностных лиц СИЗО, после чего приняли решение поставить Навального на учет в качестве лица, склонного к совершению побега.