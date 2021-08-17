Германия приостанавливает экономическую помощь Афганистану Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии решило приостановить оказание экономической помощи Афганистану, власть в котором захватили представители запрещенного в России движения «Талибан»*. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает агентство DPA, ссылаясь на заявление немецкого министра по вопросам экономического сотрудничества и развития Герда Мюллера.

До этого глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас предупреждал, что ФРГ «больше не даст Афганистану ни цента» в случае захвата власти талибами*. По информации главы внешнеполитического ведомства страны, ранее Берлин каждый год выделял афганской стороне около 430 миллионов евро.

Как писал сайт Kp.ru, сегодня туром самолет военно-воздушных сил Германии после нескольких попыток смог приземлиться в аэропорту Кабула, однако взял на борт только семь человек. Такое маленькое количество беженцев воздушное судно смогла принять, как заявили в местном МИД, «из-за сложных условий и из соображений безопасности».

*Террористическая организация, запрещенная в России.