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Экономика17 августа 2021 13:57

Эксперт объяснил, почему майнить биткоины становится все сложнее

Специалист отметил, что за год спрос на криптовалюту сильно вырос
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт объяснил, почему майнить биткоин стало труднее

Эксперт объяснил, почему майнить биткоин стало труднее

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Увеличение числа майнеров и количества транзакций приводит к усложнению добычи криптовалюты. Об этом рассказал ведущий аналитик и директор по развитию Gameinvest Егор Рощупкин.

«В начале этого года, когда из Китая начался исход майнеров в связи с запретами на хождение криптовалют, хэшрейт вырос. А затем снова упал, так как желающих майнить биткоины по всему миру достаточно. На место выпавших из процесса китайских майнеров пришли другие – и тут начались сложности. Это можно сравнить с перегрузкой компьютерной системы – чем больше пользователей и задач, тем она больше тормозит», — цитирует эксперта Газета.ru.

Рощупкин добавил, что при таких изменениях число биткоинов не растет также быстро как число майнеров, из-за этого за минувший год эффективность майнинга биткоина снизилась на 7,3% по сравнению с пиками прошлого года.

Напомним, ранее эксперты предрекли рост биткоина к концу августа. По мнению СЕО и основателя компании EMCD Михаэля Джерлиса, к концу лета криптовалюта может превысить стоимость в 45 тысяч долларов, передает телеканал «360».