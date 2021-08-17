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Политика17 августа 2021 14:20

Северная Македония высылает российского дипломата

Это уже второй за несколько месяцев сотрудник дипмиссии РФ, высылаемый Скопье
Абдулла ШАКИРОВ
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Северная Македония высылает российского дипломата

Северная Македония высылает российского дипломата

Фото: EAST NEWS

Северная Македония объявила о высылке еще одного российского дипломата. Скопье считает, что поведение сотрудника российской дипмисии «противоречит принципам Венской конвенции».

«МИД сейчас получит подтвержденные и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции», – заявил на брифинге министр иностранных дел республики Буяр Османи.

Власти страны намерены предпринять меры для защиты национальной безопасности и безопасности союзников, сообщил глава МИД Северной Македонии.

Тем временем заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил ТАСС, что с российской стороны последуют соответствующие шаги.

Как писал сайт kp.ru, 18 мая 2021 власти Македонии уведомили Москву о высылке сотрудника российской дипломатической миссии, вручив соответствующую ноту. После этого Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.