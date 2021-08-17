Сотни афганцев пытаются прорваться в аэропорт Кабула для эвакуации

Сотни жителей Афганистана пытаются прорваться в аэропорт Кабула для эвакуации Фото: REUTERS

Сотни жителей Афганистана пытаются проникнуть на территорию аэропорта Кабула, чтобы покинуть страну эвакуационными рейсами.

Как сообщает РИА Новости, тысячи человек находятся у ворот аэропорта. Сотни бывших переводчиков, водителей и других работников при посольствах западных стран пытаются перелезть через бетонное ограждение. Отмечается, что все наземные погранпереходы находятся под контролем боевиков движения "Талибан"*.

По перелезающим через ограждения людям стреляют как талибы*, так и американские военные.

Ранее талибы* объявили о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта Кабула. Сообщается, что отряды "Талибана"* подошли вплотную к единственному аэропорту в афганской столице. Для разгона людей, которые собрались там, пытаясь покинуть территорию захваченного государства, талибы* несколько раз стреляли в воздух.

До этого "Талибан"* объявил о полном контроле над Афганистаном. Афганский лидер Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Позже он объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.

*Запрещенная в России террористическая организация