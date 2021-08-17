Опытный образец самолета Ил-112В потерпел крушение под Москвой. Фото: официальный сайт ОАК

Заслуженный летчик о погибших пилотах Ил-112В: «В летной школе говорили: «Вы на работу пришли, чтобы убиться»

Заслуженный летчик РФ Вадим Базыкин прокомментировал крушение самолета Ил-112В в Подмосковье. Пилот отметил, что в летной школе испытателям «меняют ментальность». Их с самого начала готовят к рискам и возможной гибели.

Испытатели – это отдельная категория летчиков, те, кто каждый день находится в бою, чтобы сделать полет будущего самолет безопасным.

- Я могу вам привести пример, как говорят преподаватели в школе летчиков-испытателей: «Уважаемые слушатели, вы на работу пришли для того, чтобы убиться, а у вас опять ничего не получилось», -делится Вадим Базыкин с 5-tv.ru.

Фраза странная, но для летчиков-испытателей она имеет свой особый смысл.

Летчик добавил, что упавший Ил-112В наглядно показал, с какими высокими рисками каждый день сталкиваются испытатели. Это большая утрата для всего профессионального сообщества, но время идет дальше. Коллеги погибшего экипажа «поскорбеют два-три дня» и потом снова выйдут на работу.

Те, кто управляет уже испытанными самолетами – это «красивые породистые собачки», а летчики-испытатели готовят для них воздушные судна в режиме ежедневного боя.

- Есть люди-герои, которым дают звезды, а есть люди-подвиги. Это именно они совершающие подвиги и совершают их люди, как правило, скромные. У них год идет за три, потому что работа приравнена к ведению боевых действий. Они каждый день приходят, как на войну. На любимую работ», — подчеркнул заслуженный летчик.

Комментируя эту же трагедию ветеран гражданской авиации Олег Серов в беседе Life.ru с отметил, что летчики сделали все возможное, чтобы не допустить множества жертв и увели горящую машину в лес.

А авиационный специалист Александр Романов предположил, что самолет в момент крушения был неуправляем, поэтому и шансов на выживание у пилотов не было.