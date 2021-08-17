"Талибан"* обвинил военных США в падении людей с самолета

Талибы* обвинили американских военных в падении людей с самолета Фото: REUTERS

Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что американцы виновны в падении людей с самолета при эвакуации из Афганистана.

- Это американцы должны были поддерживать безопасность, не допускать, чтобы все те люди вошли в аэропорт, а наших сил там не было. Мы не несем ответственность. Отвечали там они, это был их самолет, а не наш, — сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Он добавил, что подобные инциденты прекратились, когда представители движения занялись безопасностью в аэропорте.

Ранее несколько спасающихся из Кабула человек погибли, пытаясь улететь из афганской столицы, зацепившись за шасси самолета. Беженцы разбились насмерть, упав с большой высоты. Соответствующее видео в понедельник, 16 августа, опубликовало издание Asvaka News Agency в своем аккаунте в Twitter. Сообщалось, что тела некоторых погибших упали из самолета на жилые дома в Кабуле. В сети опубликовали видео и фотографии с места трагедии.

*Запрещенная в России террористическая организация