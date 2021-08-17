Иран запустил вторую систему центрифуг для обогащения урана до 60%

Иран запустил вторую систему центрифуг, обогащающую уран до 60% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иран запустил на ядерном объекте в Натанзе второй каскад усовершенствованных центрифуг для обогащения урана до 60 процентов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии.

В июле 2021 года бывший президент Ирана Хасан Роухани заявил, что имеющиеся у его страны мощности достаточны для того, чтобы обогащать уран до уровня 90%. По оценке экспертов Соединенных Штатов Америки, Иран сейчас обладает небольшим количеством урана, обогащенного до 60 процентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о запуске первых двух каскадов мощных центрифуг класса IR2m, которые почти в четыре раза превышают производительность IR1, Тегеран уведомил МАГАТЭ в начале февраля, а в конце месяца Иран объявил, что готов приступить к обогащению урана до 60%.