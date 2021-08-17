Афганские силы отбили у талибов* район провинции Парван

Силы Афганистана отбили у талибов* район провинции Парван Фото: REUTERS

Силы сопротивления под управлением вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили у талибов* район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула.

По информации источника РИА Новости, сейчас ведутся бои в районе Панджшера. Сейчас в регион направляются десять тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума.

Отмечается, что через Чарикар проходит важная автодорога через тоннель Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.

Ранее Амрулла Салех объявил себя законным главой государства и призвал афганцев присоединиться к сопротивлению "Талибану"*. У себя в Twitter он сообщил, что в случае отставки, смерти или отсутствия президента первый вице-премьер становится временным президентом. Салех рассказал, что связывает с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

*Запрещенная в России террористическая организация