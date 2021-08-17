В Госдуме предложили штрафовать депутатов за невыполнение предвыборных обещаний

В Государственной думе предложили штрафовать депутатов за невыполнение предвыборных обещаний Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов внес в Государственную думу проект закона, согласно которому предлагается ввести уголовную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний.

Пакет документов не содержит отзывов правительства и Верховного суда РФ, поэтому, скорее всего, его вернут автору инициативы.

Так, невыполнение предвыборных обещаний Нилов предложил карать "штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового".

Также автор предложил прописать право, по которому кандидаты должны публиковать свои предвыборные программы не позднее чем за 10 дней до голосования. Также у кандидатов будет право сделать оговорку о том, что они могут отказаться от обещаний.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что россияне сами дадут оценку власти на предстоящих выборах в Государственную думу, им не нужны подсказки извне. РФ поддерживает развитие контактов с другими странами, но вне политики, отметил Лавров. Однако власти не потерпят попыток вмешаться во внутренние дела страны.