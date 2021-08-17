Идею бесплатного общественного транспорта не включили в первый этап транспортной стратегии РФ

Минтранс не включил идею бесплатного общественного транспорта в первый этап транспортной стратегии РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский Минтранс не включил идею о бесплатном проезде на общественном транспорте в первый этап проекта транспортной стратегии России до 2035 года.

В 2020 году российское правительство рассматривало разработанный Минтрансом проект, в котором предусматривалась возможность перехода к бесплатному общественному транспорту к 2035 году при условии платного проезда на личных автомобилях по большинству дорог страны. Инициатива должна была стимулировать россиян больше пользоваться общественным транспортом и меньше передвигаться по большим городам на личных автомобилях.

В июле Минтранс завершил первый этап разработки стратегии, которая сохранила цели по развитию общественного транспорта, но уже не предусматривает введение бесплатного проезда.

Напомним, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что технически идея бесплатного общественного транспорта реализуема. Необходимо будет всех автовладельцев заставить установить контрольную аппаратуру с датчиками ГЛОНАСС и передатчиком — с тем, чтобы она отслеживала, сколько километров он проедет, отметил специалист. Но это приведет к драматическому росту социального неравенства и социальному взрыву, считает Шапарин.