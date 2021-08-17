Владимир Путин выразил соболезнования родным экипажа Ил-112В Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков самолета Ил-112В. Глава государства отметил, что "с глубоким прискорбием" узнал о трагедии.

- Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков, — гласит текст телеграммы.

Как писал сайт kp.ru, военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение около аэродрома Кубинка в полутора километрах от полосы рядом с большим Никольским прудом. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что один из двигателей машины загорелся в полете перед падением. При крушении самолета погибли герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.