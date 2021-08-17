Американский генерал: Россия — первоочередная военная угроза для США

Американский генерал заявил, что Россия — первоочередная военная угроза для США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхерк считает, что Россия является основной военной угрозой для Соединенных Штатов Америки.

- Россия представляет собой первоочередную военную угрозу нашей родине, они развивают средства, которых не существовало еще 20 лет назад, — заявил он во время онлайн-выступления в Центре стратегических и международных исследований.

Ванхерк выделил достижения России в сфере ракетных вооружений и строительства бесшумных подводных лодок, а также в кибернетической и космической сферах.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пытаются во всех своих бедах обвинить российскую сторону. Причем теперь это происходит так, что Штаты "все проблемы сваливают в одну кучу". По его мнению, новый виток спекуляций на тему "российского вмешательства" даже не вызывает удивления. В частности, авторы обвинений не в состоянии привести ни доказательств, ни даже фактов - они излагают лишь домыслы, чтобы, по мнению дипломата, "поддержать в стране высокий градус русофобии".