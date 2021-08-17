В НАТО готовы наносить дистанционные удары по террористам в Афганистане

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Афганистан после его захвата радикальным движением «Талибан»* не должен стать платформой для международного терроризма, и в НАТО не исключают возможность нанесения дистанционных ударов по террористическим группировкам, если те попытаются опять там обосноваться. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы будем следить за этим очень внимательно, и, конечно, страны НАТО останутся бдительны и сохранят возможность атаковать террористические группы дистанционно, если мы увидим, что эти группы вновь пытаются обосноваться в Афганистане, чтобы планировать и организовывать нападения на государства НАТО. У стран НАТО есть такие возможности, и они могут быть применены в Афганистане, если возникнет необходимость атаковать такие группировки на расстоянии», - приводит слова Столтенберга ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден, выступая из Белого дома, заявил, что «огорчен происходящим в Афганистане», но ни о чем не жалеет, поскольку дальнейшее пребывание американских военных в этой стране, по его словам, грозило бы большими потерями.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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