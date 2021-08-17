Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал захват Афганистана боевиками радикального движения «Талибан»* «самым важным геополитическим событием» со времен возвращения Крыма в состав России.

Комментируя ситуацию в ближневосточной стране на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза, он заявил, что «Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которыми надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН».

«Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией», - приводит слова главы дипломатии ЕС РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе признали победу «Талибана»* в афганской войне и готовы к диалогу с новыми властями Афганистана.

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с нашей страной.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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