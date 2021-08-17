Боррель сравнил захват Афганистана талибами* с возвращением Крыма в Россию

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал захват Афганистана боевиками радикального движения «Талибан»* «самым важным геополитическим событием» со времен возвращения Крыма в состав России.
Комментируя ситуацию в ближневосточной стране на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза, он заявил, что «Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которыми надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН».
«Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией», - приводит слова главы дипломатии ЕС РИА Новости.
Как писал сайт kp.ru, ранее Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе признали победу «Талибана»* в афганской войне и готовы к диалогу с новыми властями Афганистана.
Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с нашей страной.
*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Будет ли Россия воевать с «Талибаном»* и принимать беженцев: Главное о ситуации в Афганистане
Разбираемся, что ждет регион и нашу страну после падения Кабула (подробности).
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Украина в шоке: «Американцы и нас сдадут как Афган, париться не будут»
В падении Кабула Киев увидел свое зияющее будущее (подробности).