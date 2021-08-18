Шойгу рассказал об участии НАТО в международных армейских играх

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал об Армейских играх Фото: Министерство обороны РФ

22 августа стартует уже 7-я по счету военная олимпиада – Армейские международные игры «АрМИ – 2021». В этом году в международном военно-техническом форуме «Армия» будут участвовать полторы тысячи предприятий из 97 стран, в том числе и стран НАТО – например, Греция.

Об этом в интервью военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу рассказал человек, который и придумал Армейские игры, - министр обороны России Сергей Шойгу.

- Начали мы в 2013 году, предложили: давайте сделаем большие международные игры. На четыре страны - с Арменией, Белоруссией, Казахстаном. Тут же заинтересовались дальние коллеги, и в 2014 году должны были участвовать страны НАТО. Итальянцы, англичане, немцы. Но в 2014 году они «немножко на нас обиделись», - рассказал глава Минобороны России.

Сергей Шойгу отметил, что на играх было установлено 37 рекордов – по скорости, точности, глубинам, причем 10 из них принадлежат иностранным командам.

- Мы тут не одни в «поле самые лучшие», все хотят себя показать. В этом году, к слову, на играх будут группы наблюдателей из 11 стран, они пока присматриваются. В том числе из стран НАТО. Пока не хочу их называть, - добавил он.