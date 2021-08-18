В Варшаве заявили о превосходстве современных российских танков над польскими

Польский танк PT-91 Twardy Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Современные российские танки имеют преимущество перед польскими Т-72 и PT-91 Twardy, которых на сегодняшний день в армии Польши гораздо больше, чем других. Об этом рассказал генерал-лейтенант Богуслав Самол в интервью изданию Defence24.

«Эти два типа танков являются машинами старого поколения и значительно уступают в тактико-техническом плане ныне модернизированным российским танкам», - констатировал польский генерал.

Богуслав Самол добавил, что в ближайшие пять – десять лет необходимо заменить Т-72 и PT-91 Twardy на более совершенные боевые машины, подчеркнув, что приобретение американских танков «Абрамс» значительно повысит оперативные возможности польской армии и усилит ее оборонный потенциал. Причем разместить их надо, по мнению генерала, в восточной части Польши, граничащей с «потенциальным агрессором».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Варшава намерена купить у США четыре батальона M1A2 Abrams SEPv3. Танки должны поступить в польскую армию до 2022 года в количестве 250 единиц. Ранее министр обороны республики Мариуш Блащак говорил, что машины закупаются для противодействия российским танкам Т-14 «Армата». По словам главы польского Минобороны, Варшава разместит их у «Смоленских ворот».