Американцу грозит 120 лет тюрьмы за торговлю сертификатами о вакцинации

Фармацевту из Чикаго грозит 120 лет тюрьмы за торговлю сертификатами о вакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американскому фармацевту грозит 120 лет тюрьмы за торговлю ложными сертификатами о пройденной вакцинации против коронавируса. Речь идет о 34-летнем жителе Чикаго (штат Иллинойс) по имени Чжао Тантан, который продавал документы в интернете по десять долларов за штуку.

По данным следствия, только за два месяца – март и апрель 2021 года – он продал 125 сертификатов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, их купили как минимум 11 человек. «Предприниматель» арестован, ему предъявлены обвинения по 12 пунктам, том числе и в краже государственной собственности. Каждый их пунктов обвинения предусматривает до десяти лет свободы, уточняется в сообщении американского министерства юстиции.

В пресс-релизе Минюста приводятся слова ведущего это дело агента ФБР Эммерсона Бьюи: «Намеренно продавая карты вакцинации для невакцинированных, злоумышленник подвергает миллионы американцев риску заболевания или смерти». Он также выразил возмущение тем, что Чжао Тантан продавал справки всего за 10 долларов.

«Назначение такой малой цены за безопасность нашего народа – это не только оскорбление тем, кто вносит свой вклад в борьбу с COVID-19, но и федеральное преступление с серьезными последствиями», - заявил сотрудник ФБР.

Стоит отметить, что в России на фоне вакцинации против коронавируса тоже появились мошенники, которые продают фальшивые сертификаты о прививке, и находятся люди, которые готовы купить такую «липу», чтобы считаться привитым хотя бы на бумаге: кто-то просто боится делать укол, кто-то – из-за убеждений. Однако, как предупредил адвокат Вячеслав Примяков в беседе с kp.ru, и за продажу, и за покупку поддельных ковид-справок грозит уголовное наказание.