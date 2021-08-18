Шойгу ответил, чем займется после ухода с госслужбы

Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сергей Шойгу, который уже 12 лет возглавляет Русское географическое общество (РГО) рассказал журналу "Вокруг Света" о том, как возрождалась эта старейшая в России организация. Вот его рассказ:

- Когда в начале нулевых я впервые пришел в Санкт-петербургскую штаб-квартиру РГО, историческое здание на Казанском острове, с которым связаны имена Сергея Юльевича Витте и Петра Аркадьевича Столыпина, сдавалось в аренду дюжине разных организаций. Я спросил у тогдашнего начальства, какие средства поступают от аренды, ведь на эти деньги можно много полезного сделать.

– Мы с них плату не берем, — ответили мне.

– Почему?

– Понимаете, они занимаются туризмом, а туризм — это ведь тоже продвижение географии…

Кто помнит, как в те годы делался бизнес, поймут, в чем дело. Просто брали наличные и…

Зашел в архив: по стенке течет вода. А ведь там дневники Николая Николаевича Миклухо-Маклая и Николая Михайловича Пржевальского!

Мне говорят:

– Да, к сожалению, крыша повреждена: во время войны попал снаряд…

А вода до сих пор течет!

Поначалу я не собирался заниматься Обществом. Эта идея пришла позже, когда погрузился в дела и историю РГО, увидел библиотеку и картохранилище, ознакомился с биографиями людей, которые развивали Общество в разные годы.

Тогда стало понятно, что это невероятно интересно. Не скрою, я надеюсь продолжить эту работу и после ухода с государственной службы.

Министр также рассказал, как отвоевывали в судах и реставрировали здания РГО, проводили оцифровку библиотек и архивов, искали достойное финансирование для сотрудников.

- Взять, к примеру, здание Московской штаб-квартиры РГО, где мы с вами находимся. Потребовалось шесть судов, чтобы оно стало нашим! Отдельное спасибо Сергею Семеновичу Собянину за поддержку. Потом, в начале 2000-х выяснилось, что сохранились фонды РГО во Владивостоке, Омске, Санкт-Петербурге. А в Москве в 1990-х владельцы здания выставили просто неподъемную для РГО арендную плату. В результате был утрачен архив и библиотека из 27 тысяч томов, которую собирал в том числе Иван Дмитриевич Папанин. В Москве все приходилось восстанавливать с нуля, - вспоминает глава РГО.

Шойгу отметил, что у РГО много неравнодушных единомышленников по всей стране. Их стало значительно больше после того, как стало известно, что председателем Попечительского Совета РГО стал Владимир Путин.

Глава РГО поименно назвал "героических женщин", которые работали с первых дней в РГО, и тогда, порой только на энтузиазме сохраняли уникальные фонды, а по сути, историю РГО: Мария Федоровна Матвеева, Лидия Ивановна Ярукова, Тамара Петровна Матвеева, Нина Федоровна Бахвалова, Нина Михайловна Лошкомоева…