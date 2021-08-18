Шойгу назвал, где возможно проведет свой следующий отпуск

Сергей Шойгу. Фото: Пресс служба Министерства обороны РФ

Глава Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу в беседе с журналом "Вокруг Света" заявил, что один из новых слоганов среди молодежи должен стать таким — "Открываем Россию заново". По мнению министра моду "бывать в самых отдаленных уголках своей страны", а потом обмениваться яркими впечатлениями о родной природе надо развивать со школьной скамьи.

- Мы живем в странную эпоху, когда считается неприличным, если ты не был в Куршевеле, Доминикане или на Бали. А в моем понимании неприлично не знать собственную страну. Надо любить свою родину, это должно стать модным, если угодно. Кстати, в этом смысл многих поездок нашего президента. Появились мы где-то в охотничьих костюмах — сразу все интересуются, что за место, начинают шить такие же костюмы… Важно, чтобы возник вот такой интерес, любопытство, - делится наболевшим Шойгу.

При этом министр говорит о том, что важно "найти способы не навредить природе".

- Я с осторожностью отношусь к выражению "туристические потоки". Стимулировать туризм — это, конечно, хорошо. Но потом я вспоминаю горный массив Монгун-Тайга в Туве: вечные льды, а внизу озера с голубой водой. И знаете, как-то не хочется, чтобы на их берегах появились пластиковые бутылки, банки и презервативы. Мы ведь как живем? Сначала намусорим, затем пытаемся убрать и только потом пишем нормы и правила поведения на природе. А неплохо бы сначала усвоить эти правила и уж потом заниматься освоением территорий, - отметил министр и посоветовал молодежи найти и посмотреть альбом РГО "Где я должен побывать, чтобы познать Россию".

А еще глава военного ведомства поделился, где возможно проведет свой следующий отпуск: "Если я мечтаю где-то побывать, всегда знаю почему. В Туве есть гора Монгун-Тайга, самая высокая точка Восточной Сибири. Отец рассказывал, что на ее вершине находится железный плот — своего рода тувинский Ноев ковчег. Я уже было туда засобирался, но на это нужно время, нужна подготовка. Еще мне очень хотелось бы пройти по хребту Черского. Мы даже затевали туда экспедицию, когда я работал в МЧС. Но на это нужны не дни, а недели, так что, к сожалению, эту мечту я пока тоже не осуществил. Есть планы сплавиться по реке Хета и дойти до Хатанги или, наоборот, от Хатанги до центра Таймыра. Надеюсь, когда-нибудь у меня будет достаточно свободного времени, чтобы реализовать все задуманное".

- Но хотелось бы чаще, подольше и подальше, - ответил Шойгу когда у него поинтересовались, как часто ему удается походить по лесу в одиночестве.