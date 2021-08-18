Шойгу рассказал об особенностях национальной охоты в Сибири

Сергей Шойгу. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Сергей Шойгу в своем интервью журналу "Вокруг Света", которое посвятил 176-летию Русского географического общества (РГО), предложил остановить "безумную гонку потребительства", чьей жертвой стало целое поколение.

- Эта мысль, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению. Ты добыл одного кролика — и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти десять кроликов?! Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства, - говорит Шойгу.

Министр привел пример: "вспоминаю моего деда, охотника. Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет. Потому как знает: он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни".

А вот еще был случай на охоте: "меня как-то повезли на охоту в Подмосковье, в охотхозяйство. Сели на вышку. Егерь взял ведро и начал им греметь, рассыпать комбикорм. На грохот сбежались кабаны. Включили прожектор — они даже ухом не повели".

По мнению главы РГО мужчина обязан уметь добыть и приготовить еду.

- Надо поползать по горам, найти зверя, перехитрить его. В Сибири, конечно, тоже охотились по-разному. Дед рассказывал, как во время войны приходилось выполнять план по заготовке мяса. А патронов было мало. Кабаны спят в низине, а пасутся повыше, где ветер сдувает снег. Так вот что делали: находили кабанью тропу, поперек которой лежит валежина, отполированная кабаньими брюхами. В эту валежину вкручивали лезвие ножа, чтобы торчало вверх. Один выстрел в воздух — и все стадо летит по тропе через эту валежину, только собирай кабаньи туши. Дед предупреждал меня, чтобы я никогда так не делал и никому об этом не рассказывал. Нужно понимать, что жизнь тогда была тяжелая, просто другого выхода не было, - поделился своей семейной тайной Шойгу.

Министр рассказал, при каких обстоятельствах зарезал своего первого барана.

- Вот и я познавал родную культуру через быт. Все вокруг меня ездили верхом без седла — и я научился. Мне казалось это абсолютно естественным. Не помню, кто показал мне, как разводить огонь. Но никогда не забуду один день из экспедиционной жизни 1970-х. Мы стояли в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС, был День археолога, середина августа. Начальник отряда, куда-то уезжая, сказал: «Вот баран. Чтобы к моему приезду все было готово к празднику». Мы переглянулись. Нас было трое: два студента из Питера и я. Они смотрят на меня: дескать, ты же вроде местный. А баран — вот он стоит, живой. И как зарезать его, а тем более освежевать? Прошло много лет, но я помню тот случай. Тогда я понял, что такой навык в жизни может пригодиться. И не потому, что я тувинец, а потому, что мужчина должен уметь это делать, - рассказал Шойгу, и добавил, что свои охотничьи секреты передал младшей дочери, которая "очень неплохой охотник".