США и Канада договорились о модернизации NORAD

Глава Пентагона Ллойд Остин Фото: REUTERS

Министры обороны США и Канады Ллойд Остин и Харджит Сингх Саджан 17 августа договорились о конкретных шагах по модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в ближайшие несколько лет.

«Нарастающее стратегическое соперничество, быстрое развитие технологий и изменение климата снижают оборонные возможности двух стран, что увеличивает и усложняет угрозу ракетной атаки на Северную Америку», - говорится в совместном заявлении шефа Пентагона и главы канадского МИД.

В документе отмечается, что NORAD «должно быстрее замечать и решительнее принимать ответные меры» в случае воздушно-космических и морских угроз на северных рубежах.

Кроме того, планируется увеличить расходы на усовершенствование инфраструктуры NORAD в Арктике и повысить возможности двух стран по координации действий в регионе, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале президент США Джо Байден предложил премьеру Канады Джастину Трюдо увеличить расходы на оборону, в том числе и для того, чтобы модернизировать NORAD. Тогда же сообщалось, что планируется обновить сеть военных спутников, а также систему наблюдения в Арктике с целью противодействия присутствию России и Китая на этой территории.

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