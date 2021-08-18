CNN: Сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых афганцев

Ожидающие эвакуации афганцы стоят в очереди у международного аэропорта Хамида Карзая в Кабуле
Фото: REUTERS
Готовясь к вынужденной эвакуации из захваченного боевиками «Талибана»* Афганистана, сотрудники американского посольства в Кабуле уничтожили паспорта некоторых афганцев, передает телеканал CNN со ссылкой на демократа Энди Кима – члена Палаты представителей конгресса США.
«Визиты по визовым и паспортным вопросам в посольстве отменены, а паспорта, находившиеся в распоряжении посольства, уничтожены. На данный момент предоставление визовых услуг на территории Афганистана невозможно», - цитирует заявление законодателя CNN.
По данным Энди Кима, работников американской дипмиссии обязали уничтожить важную документацию и вывести из строя персональные компьютеры перед отлетом из Кабула.
Телеканал предполагает, что это было сделано для того, чтобы они не попали в руки талибов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Белом доме заявили, что за последние двое суток Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана в общей сложности свыше 3,2 тысячи человек – как американцев, так и местных жителей.
*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.
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