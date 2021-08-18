Последние новости на утро 18 августа 2021: В Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возраст

«КП» – о последних новостях на утро 18 августа 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 18 августа 2021 года. Депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Государственную думу проект закона о возвращении прежнего пенсионного возраста с 1 января 2022 года. Авторы инициативы считают, что пенсионный возраст в 2018 году не нужно было повышать, а вместо этого России необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, – путем пополнения ее за счет части налогов.

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил журналистам, что после авиакатастрофы в подмосковной Кубинке программа летных испытаний легкого военного-транспортного самолета Ил-112В продолжится на других опытных образцах. По его словам, второй опытный образец самолета проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый «поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года».

Во вторник, 17 августа, в Московской области потерпел крушение единственный летный образец самолета Ил-112В. Воздушное судно выполняло очередной экспериментальный полет, но вскоре после взлета с аэродрома Кубинка шеф-пилот сообщил диспетчеру о возгорании правого двигателя. Связь с самолетом прервалась, а потом он упал на землю и полностью сгорел. На борту находилось три опытных летчика, никто из них не выжил.

Тем временем в отсеке шасси транспортного самолета ВВС США С-17, который 15 августа вылетел из захваченного боевиками «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Кабула, нашли тело человека. Останки были обнаружены на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, где приземлилось воздушное судно. Американские военные начали расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

К слову, сейчас в Афганистане нет российских военных, но есть наше посольство, где решают сложные задачи в стране, где внезапно для многих сменилась власть и откуда многие бегут. «Комсомолка» выяснила, как смотрят на ситуацию профессиональные дипработники.

Кроме того, «КП» рассказывала, какие порядки устанавливают талибы в Афганистане после того, как страну покинули западные войска. Многие ожидали, что, вступив в Кабул, они устроят резню. Однако посольства, – те, что не сбежали вслед за американцами, – и корпункты зарубежных СМИ работают в прежнем режиме, американские самолеты продолжают садиться и взлетать.