Число погибших из-за ливней в Японии достигло восьми человек Фото: REUTERS

Число погибших в результате сильных ливней, который шли в Японии несколько дней, достигло восьми человек, еще трое числятся пропавшими без вести, а 16 человек пострадали.

Как передает телеканал NHK, наибольший урон от стихии зафиксирован на острове Кюсю, расположенном на юго-западе стране, а также в нескольких западных и центральных префектурах, в том числе Сагу и Нагано. На сегодняшний день в пострадавших регионах Японии ведутся работа по ликвидации последствий схода оползней, а также разлива рек.

Сильные ливни шли в Японии несколько дней в конце прошлой и начале текущей недели. В некоторых районах на юго-западе страны выпало от 700 до 1000 мм осадков, что в три раза больше среднего показателя для августа. Все это привело к повышению уровня воды в реках и водоемах до критической отметки.