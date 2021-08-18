Поставщики продуктов заявили о росте цен на перевозки в России до 160% Фото: Евгения ГУСЕВА

Отраслевые союзы поставщиков продуктов питания заявили о росте цен на перевозки внутри и за пределами России. Согласно их заявлениям, подорожание составило от 10% до 160%. Кроме того, они сообщили о нехватке свободного транспорта.

Как передает издание «Коммерсант», глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что стоимость перевозок в среднем выросла на 10-11% год к году. При этом, как он уточнил, данная динамика зависит от сезона и направления. Также, по его словам, появились проблемы с транспортом из-за ухода некоторых игроков с этого рынка.

В Картофельном союзе сообщили о подорожании перевозок на 20-30% на ряде направлений в сравнении с прошлым годом. Как считают представители союза, все это связано с нехваткой рефрижераторного транспорта и отъездом из РФ водителей, у которых есть гражданство стран СНГ.

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» также заявила о росте цен. По их оценкам на внутрироссийские перевозки цена перевозок выросла на 10-15%, а на 24-160% - на международные.

Кроме того, в одной из крупных пищевых компаний изданию заявили, что сокращение числа грузовиков позволило транспортным компаниям указывать свои цены.

Однако национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» заявили, что подорожание составило не более 15%, что произошло впервые за 10 лет. Руководство ассоциации также заявило, что эти доходы не покрывают рост расходов на топливо, а также запчасти и новые автомобили. По их данным, при учёте всех издержек, рост цен мог бы составить 100%.

В Минсельхозе изданию подтвердили, что получают сообщения о росте цен на перевозку. Возможные решения проблемы прорабатываются с Минтрансом и Минпромторгом.