Экс-глава МИД Украины: встреча Меркель и Зеленского несет в себе серьезную угрозу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель несут в себе серьезную угрозу. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел незалежной Павел Климкин.

Как считает экс-главы МИД Украины, немецкий канцлер может убедить украинского лидера пойти на неприемлемые для страны компромиссы.

«Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация… Лучше договорись со мной на этих условиях», - заявил дипломат.

По его словам, целью главы немецкого правительства является стабилизация ситуации вокруг Украины для того, чтобы обеспечить энергетическую и военную безопасность Европы.

«Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить чёткую матрицу нашей игры», - добавил он.

Ранее, Климкин заявил, что Меркель поставит Зеленского перед выбором по «Северному потоку – 2». Напомним, канцлер Германии посетит Россию 20 августа, а 22 августа совершит визит на Украину.